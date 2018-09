Parteien : Dobrindt zu AfD-Spekulationen: «Nicht alle Latten am Zaun»

von dpa

29. September 2018, 01:24 Uhr

Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Spekulationen über eine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD eine klare Absage erteilt. «Die AfD ist unser erklärter politischer Gegner», sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Wir haben im Bundestag eine Zusammenarbeit mit der AfD per Fraktionsbeschluss ausgeschlossen. Wer zu einem anderen Ergebnis kommt, hat nicht alle Latten am Zaun.» Er reagierte damit auf entsprechende Äußerungen des neuen Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen, Christian Hartmann.