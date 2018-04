Migration : Dobrindt: Islam soll kulturell nicht prägend werden

von dpa

11. April 2018, 03:07 Uhr

Der Islam soll nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für Deutschland kulturell nicht prägend werden. «Muslime, die sich in unsere Gesellschaft integrieren wollen, sind Teil unseres Landes, aber der Islam gehört nicht zu Deutschland», sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In der Union gibt es unterschiedliche Aufassungen über die Rolle des Islams und den Umgang mit Muslimen in Deutschland.