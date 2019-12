Parteien : DGB fordert SPD zur Fortsetzung der GroKo auf

von dpa

01. Dezember 2019, 07:48 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die SPD aufgefordert, auch mit den GroKo-Kritikern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an ihrer Spitze an der Koalition mit der Union festzuhalten. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der «Bild am Sonntag»: «Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollten die Regierung in der zweiten Halbzeit nach Kräften unterstützen, um die offenen Projekte aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen.» Außerdem müssten sie jetzt die SPD programmatisch erneuern, «damit sie wieder die politische Meinungsführerschaft im Land gewinnt».