Fußball : Deutschlands U17-Fußballer bei WM 1:2 gegen Brasilien

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 18:44 Uhr

Die deutschen U17-Fußballer haben trotz einer starken Leistung den Sprung ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indien verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück unterlag in der Runde der besten Acht dem dreimaligen U17-Weltmeister Brasilien trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Die DFB-Elf zeigte in Kolkata in der ersten Halbzeit ihre beste Turnierleistung, gab das Spiel aber nach der Pause aus der Hand.