UN : Deutschland: Weltklimakonferenz kommt voran

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 10:09 Uhr

Die Bundesregierung bewertet den bisherigen Verlauf der Weltklimakonferenz in Bonn vorsichtig optimistisch. «Es wird überall konkret an Verhandlungsfortschritten gearbeitet», sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth in Bonn. Am Samstag ist «Halbzeit» für die Konferenz. Zum Auftreten der US-Delegation sagte Flasbarth: «Die Amerikaner verhalten sich unauffällig, eher mit etwas runtergefahrenem Profil.» Präsident Donald Trump hatte im Sommer den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt.