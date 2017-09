Fußball : Deutschland mit Rudy in der WM-Qualifikation gegen Norwegen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit drei personellen Umstellungen in das WM-Qualifikationsspiel am Abend in Stuttgart gegen Norwegen. Sebastian Rudy, Antonio Rüdiger und Julian Draxler rücken im Vergleich zum 2:1 in Tschechien neu in die Startformation von Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Mannschaft könnte mit einem Sieg vorzeitig die WM-Qualifikation perfekt machen, wenn der Tabellenzweite Nordirland zeitgleich nicht sein Heimspiel gegen Tschechien gewinnt.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 19:54 Uhr