International : Deutschland macht Iran für Angriffe verantwortlich

von dpa

23. September 2019, 23:05 Uhr

Nach den USA machen auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran für die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. «Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt», hieß es in einer am Rande der UN-Vollversammlung in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der französischen sowie der britischen Regierung. «Es gibt keine andere plausible Erklärung.» Die Führung in Teheran hat jede Verantwortung für die Angriffe zurückgewiesen, zu denen sich die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen bekannten.