Fußball : Deutscher Fußball-Bund kündigt im Fall Özil Stellungnahme an

von dpa

23. Juli 2018, 13:00 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird an diesem Montag eine Stellungnahme zum Rücktritt von Nationalspieler Mesut Özil veröffentlichen. Dies bestätigte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Montag dem Fernsehsender phoenix. Der 92-malige Nationalspieler Özil hatte am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken seinen Rücktritt aus dem DFB-Team bekanntgegeben und DFB-Boss Grindel dabei scharf attackiert. Der Verband hielt sich ab diesem Zeitpunkt bedeckt und hatte bis Montagmittag nicht auf Özils Attacke reagiert.