Kriminalität : Deutscher bestreitet Mord an thailändischer Freundin

Ein 36-jähriger Deutscher soll in der thailändischen Touristenhochburg Phuket seine Freundin umgebracht haben - er bestreitet die Tat. Der Mann ließ über seinen Anwalt die Vorwürfe zurückweisen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Trotzdem erhoben die Behörden Anklage wegen Mordes. Dem aus Lübbenau in Brandenburg stammenden Mann wird zur Last gelegt, die 35 Jahre alte Frau ermordet und die Leiche dann versteckt zu haben. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Er befindet sich derzeit noch zur Behandlung in einem Krankenhaus.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 14:18 Uhr