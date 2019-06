Klima : Deutsche zeigen sich für Klimaschutz bereit zum Verzicht

von dpa

09. Juni 2019, 06:46 Uhr

Im Kampf gegen den Klimawandel zeigt sich eine Mehrheit der Deutschen bereit, auf kurze Flüge, viel Fleisch und das Autofahren in Innenstädten zu verzichten - jedenfalls auf dem Papier. In einer YouGov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur sind drei von vier Erwachsenen bereit, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten. 63 Prozent würden «deutlich» weniger Fleisch essen, 56 Prozent das Auto in Innenstädten stehen lassen. Im Flug- und Straßenverkehr sowie in der Tierhaltung entstehen viele Treibhausgase.