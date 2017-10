Handball : Deutsche Handballer gewinnen Test-Länderspiel gegen Spanien

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 16:06 Uhr

Die deutschen Handballer haben das zweite Test-Länderspiel gegen Spanien mit 28:24 gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nahm damit in Berlin erfolgreich Revanche für die 24:26-Niederlage am Vortag in Magdeburg und tankte elf Wochen vor der Europameisterschaft weiteres Selbstvertrauen. Neben dem überragenden Torwart Silvio Heinevetter überzeugte vor allem Kapitän Uwe Gensheimer als bester Schütze mit acht Toren.