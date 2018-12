Tarife : Deutsche einigt sich im Tarifstreit mit der Gewerkschaft EVG

von dpa

15. Dezember 2018, 08:43 Uhr

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben ihren Tarifkonflikt beigelegt. «Es gibt eine Einigung», sagte eine Sprecherin der Bahn AG der dpa in Berlin. Ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bestätigte: «Wir haben einen Abschluss erzielt.» Damit sind weitere Warnstreiks abgewendet. Details wollen beide Seiten am Vormittag in Berlin bekanntgeben. Weiter ungelöst ist der Tarifkonflikt der Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL, die hatte die Verhandlungen für gescheitert erklärt.