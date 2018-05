Banken : Deutsche-Bank-Chef will Konzern grundsätzlich neu aufstellen

von dpa

24. Mai 2018, 11:45 Uhr

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht in dem eingeleiteten massiven Sparkurs nur einen Anfang für die Neuaufstellung des Finanzkonzerns. «Wir müssen noch viel grundsätzlicher werden», sagte er bei seiner ersten Hauptversammlung an der Spitze der größten deutschen Bank. «Wir werden unseren Bereich Operations, also den "Maschinenraum" unserer Bank, konsequent über alle Bereiche hinweg automatisieren.» Der neue, für die operativen Abläufe zuständige Vorstand Frank Kuhnke werde nun den ganzen Konzern durchforsten und nach Möglichkeiten der Automatisierung suchen.