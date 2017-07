Immobilien : Der Wohnungsmangel erreicht die Mittelschicht

In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - gebraucht würden aber noch viel mehr. In dieser Einschätzung sind sich Immobilienwirtschaft und Bundesregierung einig. Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen stellte Berechnungen vor, nach denen seit 2009 eine Million Wohnungen zu wenig gebaut wurden. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird dennoch immer noch zu wenig gebaut, um die aktuellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Das Kabinett beschloss heute einen entsprechenden Bericht.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 13:51 Uhr