Medien : Der chinesische Künstler Ai Weiwei bekommt einen Bambi

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 16:45 Uhr

Der Konzeptkünstler Ai Weiwei erhält einen Bambi in der Kategorie «Mut». «Ai Weiwei stellt die Humanität ins Zentrum seines Schaffens und prangert an, wo er sie bedroht sieht», so die Jury zur Begründung. Er sei der wichtigste chinesische Künstler der Zeit. Der Regimekritiker thematisiert in seinen Werken Verstöße gegen die Menschenrechte und kämpft gegen Unterdrückung und Zensur, wie Hubert Burda Media in München mitteilte. Die Bambi-Preise werden am 16. November zum 69. Mal vergeben.