Kriminalität : Den Haag: Messerangreifer verletzt drei Minderjährige

von dpa

29. November 2019, 23:40 Uhr

In einer belebten Einkaufsstraße in Den Haag hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt. Alle drei Opfer seien minderjährig. Nähere Angaben, etwa zur Schwere der Verletzungen sowie zum Tathergang, machten die Ermittler zunächst nicht. Es gab keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Der Vorfall ereignete sich wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei verletzt worden. Der Angreifer wurde erschossen.