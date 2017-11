Flüchtlinge : Demos: Flüchtlinge fordern von Merkel Zusammenführung

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:47 Uhr

Rund 40 Menschen haben vor dem Bundesinnenministerium in Berlin für die Zusammenführung mit ihren geflüchteten Familienangehörigen aus Griechenland demonstriert. Die Teilnehmer, überwiegend männliche Migranten, hielten Plakate hoch, auf denen es in deutscher, englischer und arabischer Sprache unter anderem hieß: «Familienleben für alle». Die Polizei sicherte die Veranstaltung. In Athen demonstrierten rund 150 Menschen für die Zusammenführung mit ihren Familien in Deutschland. Sie skandierten «Deutschland, Germany!» und «Mama Merkel, open the doors!».