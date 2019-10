Demonstrationen : Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin

von dpa

13. Oktober 2019, 02:29 Uhr

Die Initiative «Unteilbar» hat für heute gemeinsam mit anderen Gruppen zu einer Demonstration gegen Antisemitismus und Rassismus in Berlin aufgerufen. Die Veranstalter haben 10 000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll um 13.00 Uhr am Bebelplatz im Stadtzentrum starten. Damit wollen die Organisatoren auf den antisemitischen Anschlag in Halle reagieren. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Organisatoren der Berliner Demonstration: «Wir stehen in dieser schweren Stunde solidarisch und unteilbar zusammen! Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen.»