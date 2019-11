Parlament : Demokraten werfen Trump Einschüchterung von Zeugen vor

von dpa

16. November 2019, 04:53 Uhr

Die Demokraten machen US-Präsident Donald Trump wegen dessen Twitter-Attacke auf eine Zeugin in den Impeachment-Ermittlungen Vorhaltungen. Trump würde Zeugen einschüchtern, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Adam Schiff. Trump hatte die Ex-US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, während ihrer Befragung im Kongress angegriffen. Schiff warf Trump vor, dieser habe schon in der Vergangenheit versucht, auf solche Weise Ermittlungen zu behindern. Trump wies das zurück und pochte auf seine Redefreiheit.