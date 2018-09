Börsen : Dax erobert 12 000-Punkte-Marke zurück

von dpa

12. September 2018, 18:49 Uhr

Der Dax hat kurz vor Handelsschluss einen Aufwärtsschub erhalten. Angetrieben von Gewinnen an der Wall Street schaffte der deutsche Leitindex wieder den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten. Auslöser waren laut Händlern Gerüchte, die USA habe China im Zollstreit neue Gespräche vorgeschlagen. Letztlich ging der Dax mit plus 0,52 Prozent auf12 032 Zähler aus dem Handel. Der Kurs des Euro kletterte am späten Nachmittag auf 1,1625 US-Dollar.