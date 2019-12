Verkehr : Dauerstreik in Frankreich: Verkehr weiterhin eingeschränkt

von dpa

29. Dezember 2019, 12:50 Uhr

Der Dauerstreik gegen die geplante Rentenreform hat den öffentlichen Nah- und Fernverkehr in Frankreich weiterhin lahmgelegt. In der Hauptstadt Paris standen am Morgen 13 der 16 Metro-Linien komplett still, teilten die Verkehrsbetriebe RATP mit. Mehr als 1200 Helfer seien im Einsatz, um Fahrgäste zu informieren. Mit Spannung wird der Silvester-Abend in der Hauptstadt erwartet. Das Spektakel mit Feuerwerk an der Prachtstraße Champs-Élysées lockt normalerweise ein Millionenpublikum nach Paris. Die Verkehrsbetriebe kündigten den verstärkten Einsatz von Bussen in der Nacht zum Neujahrstag an.