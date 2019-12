Leute : Daisy Ridley: Nach Begegnung mit Stalkern in Therapie

von dpa

16. Dezember 2019, 08:42 Uhr

Star-Wars-Star Daisy Ridley hat sich nach Begegnungen mit aufdringlichen Menschen in Therapie begeben. «Ich hatte ein paar Vorfälle mit Stalkern. Ich musste danach eine Therapie machen, das hat mir wirklich Angst gemacht», sagte die Britin der «Sun». Die erste Begegnung sei vor ein paar Jahren in New York gewesen, als ihr nachts «ein sehr großer Kerl» zum Hotel gefolgt sei. Sie habe angefangen zu schreien, dann sei der Mann weggelaufen. Aber sie könne sich an die riesige Angst erinnern, die sie überkommen habe. Niemand könne einen auf dieses Gefühl vorbereiten.