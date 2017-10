Bundestag : CSU-Spitze diskutiert über Zuwanderungskompromiss mit der CDU

von dpa

09.Okt.2017

In einer Telefonkonferenz will CSU-Chef Horst Seehofer an diesem Morgen mit seiner Parteispitze über den Kompromiss mit der CDU in der Zuwanderungsfrage diskutieren. Nach Informationen der dpa will er sich am Vormittag mit seinen Stellvertretern und den beiden Generalsekretären beraten. Gestern hatten Vertreter von CSU und CDU um Kanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer in Berlin über einen gemeinsamen Kurs der Union verhandelt. Beide Seiten verständigten sich auf das Ziel, maximal 200 000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Der Kompromiss sieht aber Ausnahmen für Sondersituationen vor.