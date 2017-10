Parteien : CSU: Grundlagen gelegt - Wahrheit in nächster Sondierung

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:57 Uhr

Die Jamaika-Unterhändler haben nach den Worten von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bei ihren bisherigen Beratungen erste Grundlagen für ein Bündnis geschaffen. In der zweiten Wochenhälfte gehe es nun «ans Eingemachte bei den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz», sagte Scheuer in Berlin. Hier liegen besonders Grüne und Union weit auseinander. Die Unterhändler hatten sich in der vergangenen Woche bei den Themen Klima und Energie sowie Zuwanderung verkracht und sie auf den kommenden Donnerstag vertagt.