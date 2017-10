Konflikte : Countdown in Spanien vor Puigdemonts Parlamentsauftritt

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 16:14 Uhr

Kurz vor dem geplanten Auftritt des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont vor dem Regionalparlament in Barcelona steigen in Spanien Spannung und Nervosität. Sollte Puigdemont tatsächlich die Unabhängigkeit der Region ausrufen, droht eine harte Reaktion aus Madrid. Auch eine Festnahme Puigdemonts und anderer Separatisten wird nicht ausgeschlossen. Nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober will sich Puigdemont um 18.00 Uhr vor dem Parlament äußern. Bei dem vom Verfassungsgericht in Madrid verbotenen Referendum hatten mehr als 90 Prozent der Wähler für eine Trennung gestimmt.