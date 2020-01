Krankheiten : Coronavirus-Fall: Behörden überprüfen 40 Kontaktpersonen

von dpa

28. Januar 2020, 11:44 Uhr

Nach dem ersten bestätigten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland überprüfen die bayerischen Behörden 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie. Das sagte der Leiter der Taskforce Infektiologie, Martin Hoch, in München. «Die Zahl kann noch steigen.» Die Chinesin und der deutsche Mitarbeiter hätten im Rahmen der Schulung in einer kleinen Gruppe zusammengearbeitet. Die Ansteckung habe in einem Intervall stattgefunden, in dem die Chinesin noch symptomfrei war.