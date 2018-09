Wirtschaft : Commerzbank fliegt aus dem Dax - Wirecard steigt auf

von dpa

05. September 2018, 23:21 Uhr

Das Dax-Gründungsmitglied Commerzbank muss seinen Platz in Deutschlands Top-Börsenliga für den Zahlungsabwickler Wirecard räumen. Wie von Experten erwartet, wird vom 24. September an der TecDax-Aufsteiger die teilverstaatlichte Großbank im Dax ablösen. Das teilte die Deutsche Börse nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Die Commerzbank wird dann im MDax der mittelgroßen Werte gelistet.