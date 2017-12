Kirche : Christen aus aller Welt feiern im Heiligen Land Weihnachten

von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 21:48 Uhr

Tausende von Christen aus aller Welt haben im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. In Bethlehem traf am frühen Nachmittag die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war. Die Feiern werden in diesem Jahr überschattet von der Krise um die umstrittene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA. In Bethlehem, werden über die Feiertage rund 10 000 Besucher erwartet. Der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa wollte später auch die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche in Bethlehem zelebrieren.