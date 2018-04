Welthandel : China: Wir können Handelskrieg mit USA gewinnen

von dpa

05. April 2018, 08:42 Uhr

China hat sich demonstrativ zuversichtlich gezeigt, einen Handelskrieg mit den USA gewinnen zu können. In einem Kommentar des Parteiorgans «Volkszeitung» hieß es: «Die US-Wirtschaft wird einen schweren Schlag hinnehmen müssen, wenn sie den weltgrößten Verbrauchermarkt in China verliert.» In den Handelsspannungen zwischen China und den USA sei es nicht mehr so, dass der Stärkere den Schwächeren schikanieren könne. «Es ist ein Spiel zwischen zwei globalen Riesen.» Das schnelle Wachstum in China habe die Balance zunehmend zugunsten eines chinesischen Sieges verschoben.