Konflikte : China und die USA fordern von Nordkorea ein Ende der Provokationen

Im Konflikt mit Nordkorea haben die USA und China die Führung in Pjöngjang zur Zurückhaltung aufgerufen. In einem Telefonat seien sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping einig gewesen, dass Pjöngjang «sein provokatives und anheizendes Verhalten beenden muss», berichtete das Weiße Haus. Nach chinesischer Darstellung rief Xi Jinping nicht nur Nordkorea, sondern alle Akteure zur Zurückhaltung auf, was auch Trump selbst einschließt. China sei bereit, die Probleme zusammen mit den USA «angemessen zu lösen».

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 12:50 Uhr