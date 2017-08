Musik : Charles Aznavour enthüllt Stern in Hollywood

Die französische Showlegende Charles Aznavour hat nun einen festen Platz in Hollywood. Der Chanson-Star enthüllte auf dem Walk of Fame im Herzen der Filmmetropole Los Angeles die 2618. Sternen-Plakette. Auch ohne Gesangseinlage begeisterte der rüstige Sänger und Schauspieler die Schaulustigen am Hollywood Boulevard. In einer kurzen Rede verwies der 1924 als Sohn armenischer Einwanderer in Paris geborene Star auf seine Wurzeln. Es sei fantastisch, zwei Kulturen zu haben, sagte Aznavour auf Englisch. Durch den Stern in Hollywood sei er nun «ein klein wenig kalifornisch», scherzte er.

