Fußball : Champions League: FC Bayern siegt, Hoffenheim nur Remis

von dpa

19. September 2018, 22:59 Uhr

Niko Kovac hat mit dem FC Bayern München ein gelungenes Trainer-Debüt in der Champions League gefeiert. Er konnte bei Benfica Lissabon ein 2:0 bejubeln. Robert Lewandowski und Renato Sanches trafen im Estádio da Luz. In zwei Wochen können die Bayern zu Hause gegen Ajax Amsterdam frühzeitig die Weichen für den Achtelfinaleinzug stellen. Zuvor hatte die TSG 1899 Hoffenheim zu ihrer Premiere in der Königsklasse gegen Schachtjor Donezk 2:2 gespielt. Nächster Gegner ist in knapp zwei Wochen Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola.