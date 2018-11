Migration : CDU-Spitze setzt UN-Migrationspakt auf die Tagesordnung

von dpa

26. November 2018, 16:15 Uhr

Der CDU-Parteitag im Dezember soll nach dem Willen der Parteispitze offiziell über den umstrittenen UN-Migrationspakt diskutieren. Der CDU-Vorstand beauftragte die Antragskommission des Delegiertentreffens in Hamburg nach dpa-Informationen, das Thema aufzugreifen und zur Debatte beziehungsweise zur Abstimmung zu stellen. Als Grundlage soll dafür der von der Unionsfraktion geplante Entschließungsantrag zum UN-Migrationspakt dienen. In Deutschland macht vor allem die AfD gegen den Pakt mobil, es gibt aber auch kritische Stimmen in der Union.