Extremismus : CDU-Politiker stützen Maaßen

von dpa

18. September 2018, 09:47 Uhr

Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Nachmittag zur Zukunft des Verfassungsschutz-Präsidenten geben CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen demonstrativ Rückendeckung. Nicht die Union, sondern die SPD habe das Vertrauen in Maaßen verloren, das sei natürlich ein Problem für die Koalition, sagte der Innenpolitiker Patrick Sensburg im ARD-«Morgenmagazin». Maaßens Interview-Äußerung über die Vorfälle in Chemnitz sei «nicht glücklich» gewesen. Die ganzen anderen Vorwürfe gegen Herrn Maaßen halte Sensburg für falsch.