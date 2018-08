Parteien : CDU lehnt SPD-Vorstöße zu Rente und Hartz-IV-Korrekturen ab

von dpa

20. August 2018, 15:48 Uhr

Die CDU-Spitze hat SPD-Ideen in der Rentenpolitik und zu Korrekturen an den Hartz-IV-Regeln strikt abgelehnt. Die Forderung von SPD-Chefin Andrea Nahles, Sanktionen gegen jüngere Hartz-IV-Empfänger abzuschaffen, sei in Präsidium und Vorstand der CDU klar abgelehnt worden, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz, das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren, habe aus ihrer Sicht «sehr viel mit Parteitaktik zu tun» und weniger mit einer seriösen Debatte.