Kriminalität : CDU-Innenexperte: Gewalt gegen Ausländer in Chemnitz hart bestrafen

von dpa

28. August 2018, 16:29 Uhr

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, hat für die Beteiligten an den rassistischen Übergriffe in Chemnitz harte Strafen gefordert. «Die Polizei muss diejenigen, die sich in Chemnitz durch Hetze oder Gewalt gegen Ausländer strafbar gemacht haben, konsequent ermitteln und der Strafverfolgung zuführen», sagte Middelberg der Deutschen Presse-Agentur. Selbstjustiz müsse streng bestraft werden. «Die Strafe für solche Täter muss eine Warnung sein für mögliche weitere Täter aus der Szene», fügte der CDU-Politiker hinzu.