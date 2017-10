Medien : Carolin Kebekus gewinnt erneut Deutschen Comedypreis

von dpa

24.Okt.2017

Carolin Kebekus ist als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Die 37-Jährige erhielt die Ehrung am Abend in Köln. Schon 2016, 2015, 2014 und 2013 hatte sie die Auszeichnung gewonnen. In diesem Jahr setzte sich Kebekus gegen Luke Mockridge, Sascha Grammel, Olaf Schubert und Torsten Sträter durch. In den vergangenen Jahren waren jeweils nach Geschlecht getrennte Preise für den besten Komiker und die beste Komikerin vergeben worden - 2017 nicht. Weitere Auszeichnungen gingen an Olli Dittrich als «Bester Schauspieler» und die «heute show».