Notfälle : Bus nach Dammbruch in Brasilien im Schlamm entdeckt

28. Januar 2019, 12:51 Uhr

Auf der Suche nach Überlebenden des verheerenden Dammbruchs an einer Eisenerzmine im Südosten Brasiliens haben Helfer im Schlamm einen Bus gefunden. Ob und wie viele Menschen in dem Fahrzeug saßen, ist noch unklar. Der Damm an der Eisenerzmine war am Freitag gebrochen, daraufhin rollte eine Schlammlawine über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweg. Mindestens 58 Menschen kamen ums Leben, 305 weitere galten noch als vermisst.