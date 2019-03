Notfälle : Bus im Stockholmer Zentrum explodiert - Fahrer verletzt

von dpa

10. März 2019, 13:46 Uhr

Im Stadtzentrum von Stockholm ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer wurde dabei verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren keine Passagiere an Bord. Die Polizei geht von einem Unfall aus und nicht von Terrorismus. Eine schwedische Zeitung berichtet, dass der Bus möglicherweise in einen Tunnel hineingefahren sei, der nicht hoch genug war. Daraufhin soll mutmaßlich der Erdgastank auf dem Dach des Busses explodiert sein. Bestätigt ist diese Theorie aber nicht.