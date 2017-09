Wahlen : Bundestagswahl: Mit wem regiert Merkel und wie stark wird die AfD?

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 05:15 Uhr

Die Wähler entscheiden heute über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages und damit über die nächste Regierung. Laut Umfragen gilt eine Bestätigung von Angela Merkel als Bundeskanzlerin trotz erwarteter Verluste für die Regierungskoalition als sicher. Politiker und Experten äußerten sich zudem besorgt darüber, dass die rechtsnationale AfD erstmals und als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen könnte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen zur Wahl auf. «Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden», warnte er in der «Bild am Sonntag».