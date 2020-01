Konflikte : Bundesregierung prüft Teilrückzug der Bundeswehr aus Erbil

von dpa

08. Januar 2020, 10:05 Uhr

Nach den iranischen Vergeltungsangriffen auf US-Stützpunkte auch im Nordirak prüft die Bundesregierung einen Teilrückzug der dort stationierten Bundeswehrsoldaten. Das kündigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im ARD-«Morgenmagazin» an. Aus dem Zentralirak hatte die Bundeswehr ihre Soldaten bereits am Montag ausgeflogen. Alle Kräfte, die nicht benötigt werden, sollten keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden, so Kramp-Karrenbauer.