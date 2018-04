Konflikte : Bundesregierung dringt nach Luftangriffen auf Verhandlungen

von dpa

15. April 2018, 14:00 Uhr

Nach den Luftschlägen in Syrien dringt die Bundesregierung darauf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Nur eine politische Lösung werde dauerhaften Frieden bringen, so Außenminister Maas. Die Bundesregierung werde dafür alle diplomatischen Mittel nutzen. Bundespräsident Steinmeier warnte vor einer «galoppierenden Entfremdung» zwischen Russland und dem Westen. Es gebe praktisch keine Vertrauensbasis mehr, sagte Steinmeier der «Bild am Sonntag». Ein Frieden in Syrien sei ohne eine Verständigung zwischen Russland und den USA nicht möglich.