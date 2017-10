Hunger : Bundespräsident würdigt Welthungerhilfe

von dpa

erstellt am 15.Okt.2017 | 00:42 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Spenden für die Deutsche Welthungerhilfe aufgerufen. Seit 55 Jahren engagiere sich die Organisation im Kampf gegen Armut, Hunger und Mangelernährung, leiste auch in extrem schwierigen und gefährlichen Ländern Hilfe, erklärte Steinmeier laut vorab verbreitetem Text in einer TV-Ansprache am Sonntagabend zur Woche der Welthungerhilfe. Über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden weltweit helfen, wenn Dürre oder Überschwemmungen die Lebensgrundlagen von Menschen zerstören.