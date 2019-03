Fußball : Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund bei kriselnden Augsburgern

von dpa

01. März 2019, 01:07 Uhr

Borussia Dortmund will in der Fußball-Bundesliga seine Tabellenführung festigen und zugleich Schwung holen für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Der BVB gastiert am Abend beim FC Augsburg. Mit einem Erfolg würde Dortmund den Vorsprung auf Verfolger FC Bayern wieder auf sechs Punkte ausbauen. Am nächsten Dienstag will der BVB in der europäischen Königsklasse ein 0:3 gegen Tottenham Hotspur vor eigenem Publikum wieder wettmachen. Die von Verletzungsausfällen gebeutelten Augsburger hoffen indes auf eine Überraschung und einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.