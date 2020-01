Kriminalität : Bücher im Millionenwert aus US-Bibliothek gestohlen

von dpa

15. Januar 2020, 11:05 Uhr

Ein Archivar und ein Buchhändler in den USA haben über Jahre hinweg seltene historische Bücher im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Dollar aus einer Bibliothek gestohlen und weiterverkauft. Unter den gut 300 Werken befanden sich eine lateinische Ausgabe der «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» des englischen Mathematikers Isaac Newton sowie eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert, wie US-Medien berichteten. Die beiden Männer im Alter von 63 und 56 Jahren hätten am Montag vor einem Gericht in Pittsburgh ihre Taten eingeräumt.