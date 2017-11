Regierung : Britischer Verteidigungsminister Michael Fallon tritt zurück

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 22:13 Uhr

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Der konservative Politiker war in der aktuellen Debatte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Druck geraten. Er soll 2002 bei einem Dinner einer Journalistin wiederholt ans Knie gefasst haben. Viele der Vorwürfe seien falsch, beharrte der Minister. Gleichwohl sei er «in der Vergangenheit hinter den hohen Standards zurückgeblieben, die wir an die Streitkräfte stellen», begründete Fallon seinen Rückzug.