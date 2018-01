International : Britische Premierministerin May in China eingetroffen

von dpa

31. Januar 2018, 03:14 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will bei ihrem China-Besuch für ein globales Handelssystem eintreten, in dem alle nach den gleichen Regeln spielen. Zum Auftakt ihrer dreitägigen Visite traf May in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ein. Vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union will sich May in ihren Gesprächen mit der chinesischen Führung für einen Ausbau der Wirtschaftskooperation einsetzen.