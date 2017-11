Regierung : Britische Entwicklungshilfeministerin tritt zurück

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 23:46 Uhr

Großbritanniens Premierministerin Theresa May verliert bereits das zweite Kabinettsmitglied binnen einer Woche. Die Entwicklungshilfeministerin und prominente Brexit-Befürworterin Priti Patel trat zurück. Sie war zuvor heftig in die Kritik geraten, weil sie sich ohne vorherige Absprache während eines Urlaubs in Israel mit Premier Benjamin Netanjahu und anderen Regierungsvertretern getroffen hatte. May muss derweil um weitere Minister bangen. Ihr Vize Damian Green sieht sich Belästigungsvorwürfen ausgesetzt.