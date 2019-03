Parteien : Brinkhaus rechnet aktuell mit AKK als Kanzlerkandidatin

von dpa

05. März 2019, 20:47 Uhr

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste Kanzlerkandidatin von CDU und CSU wird. Brinkhaus sagte der «Neuen Westfälischen», Bundeskanzlerin Angela Merkel habe gesagt, dass sie bis 2021 in diesem Amt zur Verfügung stehe. Spätestens auf dem Parteitag im Herbst 2020 werde dann festgelegt, wer Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werde. So wie es heute aussehe, werde das dann die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sein, so Brinkhaus.