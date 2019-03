Fußball : Bremen sieht Fußball Liga bei Polizeikosten in der Pflicht

von dpa

23. März 2019, 06:10 Uhr

Im Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball Liga hat Bremens Innensenator Ulrich Mäurer seine Forderungen bekräftigt. Bremen will, dass sich die DFL bei Hochrisikospielen an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligt. Mäurer wirft der DFL «eine maßlose Anspruchshaltung» vor. Während die DFL Milliarden-Rekordumsätze verbuche, solle der Steuerzahler allein für die Sicherheitskosten aufkommen. Das sei nicht hinnehmbar, sagte er der dpa. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet den Streit am kommenden Freitag.